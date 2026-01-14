В Чувашии региональная выплата контрактникам выросла до 2,1 млн рублей

В Чувашии размер единовременной региональной выплаты при заключении контракта с Министерством обороны России для участия в СВО вырос до 2,1 млн руб. Соответствующий указ подписал глава региона Олег Николаев.

С учетом федеральных выплат общая сумма составит 2,5 млн руб. Материальная поддержка установлена для людей, заключивших контракт с 1 января по 31 марта 2026 года.

В октябре сообщалось, что в Чувашии выплаты контрактникам снизили с 2,5 млн до 800 тыс. руб. С 2026 года выплаты вновь составили 2,5 млн руб.

В Татарстане с 1 января бойцам СВО, служащим по контракту, также повысили сумму выплат до 2,9 млн руб.

