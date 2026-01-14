Омский суд рассмотрит дело о хищении 75 млн рублей основателем «Золотого фонда»

Октябрьский райсуд Омска рассмотрит уголовное дело в отношении председателя правления кредитного потребительского кооператива «Сберегательный центр “Золотой фонд”» Дениса Панишева. 46-летнему жителю Иркутской области вменяют мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денег (ч. 4 ст. 174 УК РФ), сообщает Telegram-канал «Суды Омской области».

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По версии следствия, будучи директором сети кооперативов, а также учредителем и исполнительным директором ООО «Финансовая компания «Деловые инвестиции», фигурант дела похитил более чем у 4,1 тыс. пайщиков и заимодавцев свыше 75 млн руб. Похищенные деньги, считают правоохранители, бизнесмен легализовал, переводя средства на счета подконтрольных юрлиц и заключая фиктивные договоры займов. КПК вел свою деятельность Иркутской, Омской, Новосибирской, Свердловской и Челябинской областях, а также в Республике Бурятия.

Как писал «Ъ-Сибирь», Денис Панишев был задержан в марте 2019 года. На тот момент в правоохранительные органы обратились 42 заявителя, ущерб которым оценивался в 14 млн руб.

Сберегательный центр «Золотой фонд» был зарегистрирован в Иркутске в 2010 году. Кооператив принимал средства граждан под 25–30% годовых. После того как в феврале 2018 года Банк России обнаружил в деятельности «Золотого фонда» признаки финансовой пирамиды, была зарегистрирована новая фирма — ООО «Финансовая компания "Деловые инвестиции"».

Александра Стрелкова