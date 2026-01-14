В Ставрополе к АПК «Безопасный город» подключено 4 тысячи камер

Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» следит за 205 объектами Ставрополя. К нему подключено 4 тыс. камер. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Камеры следят за обстановкой в местах массового пребывания людей, административных зданиях, перекрестках и скверах. Информация оперативно поступает в городскую единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС), МВД и ФСБ.

Как отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко, в 2026 году система видеонаблюдения будет расширена и охватит новый сквер у международного аэропорта Ставрополь им. А.В. Суворова, благоустроенный в 2025 году.

Наталья Белоштейн