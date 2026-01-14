«Известия»: Россия и США обсудят сотрудничество по венесуэльской нефти

Россия и США готовят встречу парламентариев, на которой могут обсудить Венесуэлу и потенциальное сотрудничество в нефтяной сфере, сообщают «Известия» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова. Конкретные дата и место консультаций пока неизвестны.

По словам депутата, венесуэльская повестка неизбежно затронет и вопросы нефти, поскольку нынешняя администрация Белого дома не скрывает интереса к углеводородам страны. В США нескольких российских парламентариев пригласила член Палаты представителей Анна Паулина Луна. По ее словам, ключевой темой консультаций станет урегулирование украинского кризиса.

В Госдуме при этом заявили, что для проведения встречи необходимо решить несколько организационных вопросов — от сроков и состава делегации до гарантий безопасности и снятия санкций с приглашенных парламентариев. Контакты с венесуэльской стороной после ареста президента Николаса Мадуро, по данным источника «Известий» в Госдуме, сохраняются, однако расширять сотрудничество становится сложнее из-за намерений Вашингтона контролировать маршруты перемещения топлива.

Переговоры осложняют действия США на море. В начале декабря, после заявления президента Дональда Трампа о полной блокаде подсанкционных судов с венесуэльской нефтью, американские силы начали перехваты танкеров в международных водах. Эксперты оценивают перспективы российско-американского нефтяного взаимодействия в Венесуэле неоднозначно: одни считают совместные проекты по добыче маловероятными, другие допускают сотрудничество при сохранении диалога между Москвой и Вашингтоном.