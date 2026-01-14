Экс-директор Саяно-Шушенского лесничества ответит в суде за взятку иномаркой

В Красноярском крае завершили расследование уголовного дела бывшего директора Саяно-Шушенского лесничества. Ему вменяется в вину два эпизода получения взяток (ст. 290 УК РФ) и превышение полномочий (ст. 286 УК РФ), сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По материалам ведомства, в декабре 2021 года обвиняемый получил от лесозаготовителя внедорожник Toyota. Иномарка предназначалась за общее покровительство, содействие в получении участков с ценными породами древесины, а также укрывательство фактов незаконных рубок. В апреле 2024 года, установило расследование, директор лесничества получил от того же лесозаготовителя и его знакомого взятку в виде покраски и ремонта автомобиля стоимостью 110 тыс. руб.

В управлении СКР рассказали, что подследственного, который признал вину, поместили под домашний арест. Лесозаготовителя освободили от уголовной ответственности, поскольку он добровольно сообщил в компетентные органы о факте передачи взятки и сотрудничал со следствием.

Илья Николаев