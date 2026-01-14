На Ставрополье при объявлении атак БПЛА вводится дистанционное обучение
При объявлении атак БПЛА в Ставропольском крае вводится дистанционное обучение. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Невинномысска Михаил Миненков, ссылаясь на постановление губернатора Ставропольского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно документу, на время объявления атак беспилотников все ученики должны находиться дома, обучение будет организовано дистанционно.
Всю информацию родители будут получать от классных руководителей и в родительских чатах.