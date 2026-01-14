Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Ставрополье при объявлении атак БПЛА вводится дистанционное обучение

При объявлении атак БПЛА в Ставропольском крае вводится дистанционное обучение. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Невинномысска Михаил Миненков, ссылаясь на постановление губернатора Ставропольского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно документу, на время объявления атак беспилотников все ученики должны находиться дома, обучение будет организовано дистанционно.

Всю информацию родители будут получать от классных руководителей и в родительских чатах.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все