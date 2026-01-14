В Красноярске ликвидируют муниципальный центр содействия МСП

Мэрия Красноярска ликвидирует МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству». Соответствующее распоряжение глава города Сергей Верещагин подписал 12 января.

Причина ликвидации автономного учреждения в документе не указывается.

Центр был создан в 2010 году для «реализации государственной политики развития малого и среднего предпринимательства». По данным сайта мэрии, он занимается подготовкой проектов документов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), проведением обучающих семинаров, предоставлением поручительств по кредитам и займам и т. д.

Валерий Лавский