Двух новосибирцев взяли под стражу по делу террористического сообщества

Ленинский райсуд Новосибирска по ходатайству следствия отправил в СИЗО Кирилла Насыпова и Кирилла Полуэктова, обвиняемых в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По материалам дела, которые приводит суд, новосибирцы были вовлечены в деятельность организации «Народное коммунистическое движение» (внесена Росфинмониторингом в перечень террористических и экстремистских и запрещена). Обвиняемые, считает следствие, изготавливали и распространяли листовки организации, содержащие враждебное отношение к военнослужащим, госвласти и лицам, поддерживающим СВО. Кроме того, они собирали коды от домофонов многоквартирных домов и предоставляли их другим участникам организации для доступа в подъезды и размещения листовок, говорится в деле.

Фигуранты дела были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Илья Николаев