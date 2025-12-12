ДВЖД с начала года сократила перевозки контейнеров на 13,1%

Перевозки контейнеров на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО РЖД) в январе—ноябре сократились на 13,1% к аналогичному периоду прошлого года, сообщила пресс-служба перевозчика. Всего во всех видах сообщения перевезено 1,02 млн контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU).

Количество груженых контейнеров составило 934,8 тыс. ДФЭ, что на 15,3% меньше показателя десяти месяцев 2024 года. В этих контейнерах перевезено 11,3 млн т грузов (спад 9,9%). В частности, перевозчик показывает сокращение погрузки в контейнерах металлических изделий — на 9,8% (до 120,9 тыс. ДФЭ) и цветных металлов — на 14% (до 12,2 тыс. ДФЭ). Также уменьшилась погрузка химикатов — на 2,6% (до 174,6 тыс. ДФЭ), рыбы — на 1,5% (до 29,7 тыс. ДФЭ).

Вместе с тем цветной руды и серного сырья погружено больше в 1,6 раза (6,5 тыс. ДФЭ), бумаги — на 12,1% (30,2 тыс. ДФЭ), огнеупорных материалов — на 20% (2,6 тыс. ДФЭ), металлических конструкций — на 5,1% (1,3 тыс. ДФЭ). Перевозки лесных грузов показали рост на 1,8%, до 24,9 тыс. ДФЭ.

Ранее ДВЖД показала сокращение суммарной погрузки в январе—ноябре на 5,1% к аналогичному периоду прошлого года, до 66,2 млн т. Грузооборот за отчетный период вырос на 3,4%, более чем до 224,9 млрд тарифных тонно-километров.

Эрнест Филипповский