Национальный парк «Таганай» в 2025 году посетили более 340 тыс. туристов

За 2025 год национальный парк «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) посетили более 341 тыс. туристов. Количество гостей увеличилось на 85 тыс. человек по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба нацпарка.

По словам представителей учреждения, в 2024 году туристические походы осложнялись погодными условиями. «Из-за капризов погоды, когда закрывали занесенные снегом трассы, а летом ливни превращали тропы в реки, до Таганая добрались далеко не все, кто хотел»,— прокомментировали в пресс-службе.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», за новогодние выходные в национальном парке «Таганай» побывали 30 тыс. человек. Среди низ туристы из Челябинской и Свердловской областей, Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Севастополя, Смоленской области и Камчатки

Ольга Воробьева