За новогодние праздники нацпарк «Таганай» посетили 30 тыс. человек

За 12 дней новогодних выходных в национальном парке «Таганай» побывали 30 тыс. человек. Среди них — жители Челябинской и Свердловской областей, Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Севастополя, Смоленской области и Камчатки, сообщает пресс-служба учреждения.

Рекорд посещаемости за эти выходные установила вершина Назминского хребта — Черная скала. По экотропе «Таганай за 600 шагов», которая ведет к ней, прошли более 13,5 тыс. человек. Почти 8,5 тыс. посетителей отправились на маршруты из Центральной усадьбы, еще 7 тыс. туристов гуляли по тропе на Семибратке.

Виталина Ярховска