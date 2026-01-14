В Ростове в ДТП с автобусом пострадал водитель скорой помощи

Водитель скорой помощи получил травмы в результате ДТП с автобусом №15 на ул. Мадояна в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

58-летний водитель автомобиля скорой помощи, по предварительным данным, при перестроении с правой полосы в левую, допустил столкновение с движущемся в попутном направлении автобусом маршрута № 15 («Западный переезд — Центральный рынок»).

Как отметили в ведомстве, пациент и медицинские работники скорой помощи не пострадали, они были оперативно доставлены в медучреждение другим экипажем. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Наталья Белоштейн