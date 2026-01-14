В Тайге запретили пить водопроводную воду из-за высокого содержания марганца

В Тайгинском округе Кемеровской области введен режим повышенной готовности. Основанием стало превышение предельно допустимой концентрации марганца в реке Яя, говорится в сообщении окружной администрации.

«Информируем население г. Тайги о недопущении использования водопроводной воды для питьевых целей»,— предупредили власти жителей города. С 14 января в Тайге организован подвоз питьевой воды.

Тайгинский городской округ, включающий Тайгу и пять сельских населенных пунктов, расположен на севере Кузбасса. Там проживает более 21 тыс. человек.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее в Тайге уже вводился режим повышенной готовности по той же причине — в 2017 и 2018 годах.

