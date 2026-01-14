Семь красноярцев осудили за организацию казино под видом букмекерской конторы

В Красноярске суд вынес приговор в отношении семи местных жителей по делу об организации казино на территории города (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Организатору преступной группы назначили 2,5 года колонии общего режима и штраф в размере 200 тыс. руб., его подельникам — от двух до двух лет четырех месяцев условно, сообщает СУ СКР региона.

По версии следствия, директор ООО «Голенком» арендовал нежилое помещение на ул. Матросова в Красноярске, после чего приобрел игровое оборудование и привлек шесть человек для организации работы подпольного казино. По данным краевой прокуратуры, незаконный бизнес фигурант дела запустил под видом букмекерской конторы «Спортбет». В состав преступной группы вошли пять женщин, которые выполняли функции операторов, а также сын организатора, выполнявший функции технического специалиста.

С мая 2021-го по декабрь 2023 года, установили правоохранители, сообщники проводили азартные игры с использованием 58 компьютеров.

Александра Стрелкова