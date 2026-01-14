Промзону в Невинномысске ночью пытались атаковать беспилотники
Промзона в Невинномысске этой ночью подверглась атаке беспилотников. Над городом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным властей, на местах падения обломков работают экстренные службы.
«Прошу сохранять бдительность и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА. Пользуйтесь официальными источниками информации», — написал глава региона.