Промзону в Невинномысске ночью пытались атаковать беспилотники

Промзона в Невинномысске этой ночью подверглась атаке беспилотников. Над городом работают средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным властей, на местах падения обломков работают экстренные службы.

«Прошу сохранять бдительность и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА. Пользуйтесь официальными источниками информации», — написал глава региона.

Константин Соловьев