Бастрыкин: за преступления в Донбассе осудили более тысячи военнослужащих ВСУ

Российские суды вынесли обвинительные приговоры 1069 военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) после рассмотрения 802 уголовных дел, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Они осуждены за убийства жителей Донбасса, жестокое обращение с мирным населением и участие в боевых действиях в качестве наемников, сказал он ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Господин Бастрыкин добавил, что СКР завершил расследование 898 уголовных дел по обвинению 1212 военнослужащих ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины.

Он добавил, что с 2014 года свыше 7,1 тыс. жителей Донбасса погибли в результате действий украинской армии. По его словам, еще 21 тыс. человек получили ранения.