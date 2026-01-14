Бывший ректор вуза Владивостока обвиняется в руководстве преступным сообществом

В Первомайский районный суд столицы Приморья направлено для рассмотрения по существу уголовное дело бывшего ректора Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса (ВГУЭС; ныне Владивостокский госуниверситет), экс-председателя совета директоров АО «Восточная верфь» Геннадия Лазарева.

Согласно обвинительному заключению, Геннадий Лазарев создал преступное сообщество (ч. 3 ст. 210 УК РФ), которое похитило имущество ВГУЭС, «путем его незаконного отчуждения в пользу подконтрольных коммерческих структур», а затем сдало в аренду этому же вузу. «Поступавшие арендные платежи на сумму свыше 24 млн руб. участники сообщества похитили, распорядившись ими в последующем по своему усмотрению»,— указано в сообщении прокуратуры Приморья.

Кроме того, участникам предполагаемого преступного сообщества вменяется в вину хищение путем растраты у АО «Восточная верфь» свыше 13 млн руб., а также попытка хищения акций предприятия на сумму более 2,2 млн руб. Также фигурантам дела инкриминируется легализация незаконно приобретенного имущества на сумму более 46 млн руб.

Всего сумму преступных доходов членов ОПС следствие оценивает в свыше 80 млн руб. В рамках обеспечительных мер по уголовному делу наложен арест на имущество фигурантов на сумму свыше 250 млн руб.

В настоящее время в Первомайском райсуде Владивостока рассматривается уголовное дело в отношении членов подразделения преступного сообщества, причастных, по мнению следствия, к хищениям на «Восточной верфи». Среди обвиняемых — бывший прокурор Приморья Валерий Василенко.

Алексей Чернышев, Владивосток