«Сибирь» обыграла «Северсталь» на последних секундах матча КХЛ

ХК «Сибирь» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 2:0).

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Первую шайбу в составе новосибирцев забросил Михаил Абрамов на пятой минуте второго периода. К концу третьей двадцатиминутки «Сибирь» уступала череповчанам со счетом 2:1. На 12 минуте Валентин Пьянов сравнял счет. За 38 секунд до окончания встречи Михаил Абрамов оформил дубль, который принес новосибирской команде победу.

На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в конференции Восток КХЛ, имея на счету 41 очко после 46 игр. Следующий матч команда проведет 17 января против «Нефтехимика».

Александра Стрелкова