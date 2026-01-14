Иранские спецслужбы изъяли партию оборудования Starlink

Иранские спецслужбы заявили об изъятии крупной партии оборудования, необходимого для использования спутникового интернета Starlink. Груз был перехвачен в приграничных районах страны. Утверждается, что оборудование предназначалось для «шпионских и диверсионных операций», передает BBC.

Среди изъятой техники были 100 приемников дальнего действия, 50 усилителей сигнала базовых станций, 743 модема 5G и 799 мобильных телефонов нового поколения. Как сообщило агентство IRIB, груз был ввезен в Иран «незаконно из соседней страны».

Использование Starlink в Иране — незаконно. Власти пытаются заглушить сигналы с помощью помех, но некоторые иранцы продолжают им пользоваться, отмечает BBC.

С 8 января в исламской республике из-за протестов власти начали полностью отключать интернет. 12 января президент США Дональд Трамп провел переговоры с основателем SpaceX Илоном Маском на тему восстановления интернета в Иране. Сегодня Bloomberg сообщило, что SpaceX, которой и принадлежат спутники Starlink, перестала взимать плату с иранцев за пользование интернетом.