Туман и гололедицу обещают в Волгоградской области 13 января

Неблагоприятная погода продолжается в Волгоградской области. Прогноз на сегодня опубликовал Волгоградский ЦГМС.

Ночью и утром 13 января в Волгограде и области ожидается снег, в том числе мокрый и сильный. Днем местами небольшой снег, туман, изморозь, налипший снег на проводах и деревьях. На дорогах прогнозируют гололедицу.

Ветер северо-восточный, северо-западный — от 6 до 11 м/с. Ночью температура составит -2...-7°С, в некоторых районах западной половины — до -15°С. Днем обещают -2...-7°С, на западе региона — до -12°С.

В Волгограде сегодня -4...-1°С (Gismeteo). Ветер восточный, северный, северо-восточный — скорость 2–3 м/с, порывы до шести. В течение дня пасмурно, обещают снегодождь.

Дарья Васенина