МЧС предупреждает о сильном снеге и тумане в Пензенской области 13 января

В Пензенской области сохраняется плохая погода. Региональное МЧС предупредило о неблагоприятных явлениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Этой ночью и утром прогнозируют туман с видимостью до 500 м и сильный снег. Жителей региона просят быть внимательными и осторожными. Телефон экстренных служб: 112.

«13–16 января повсеместно ожидается снег, временами сильный, и заносы на дорогах. Температурный режим останется повышенным на 2–3°С. К выходным фон атмосферного давления повысится, осадки прекратятся, а вот морозы существенно усилятся»,— рассказала синоптик Приволжского УГМС Светлана Иванкова.

В Пензе ожидается -4...-2°С. Ветер восточный — скорость 2–3 м/с, порывы до пяти. В течение дня пасмурно, небольшой снег.

Дарья Васенина