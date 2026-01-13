Сильный снег и туман обещают в Саратовской области 13 января

В Саратовской области продолжается плохая погода. Региональное МЧС предупредило об опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По данным ведомства, 13 января в Саратове и области ожидаются сильный снег (выпадет 6–19 мм), туман с видимостью до 500 метров. На дорогах обещают снежные заносы и гололед. Спасатели просят водителей и пешеходов быть осторожнее. Телефон экстренных служб: 112.

В Приволжском УГМС сообщили, что сегодня по области ожидается температура -4...-9°С ночью и -1...-6°С днем. Ветер северо-восточный, восточный — скорость 5–10 м/с. В течения дня облачно с прояснениями.

В Саратове прогнозируют температуру -4...-6°С ночью и -2...-4°С днем. Ветер восточный, северо-восточный — скорость 5–10 м/с. Облачно.

Дарья Васенина