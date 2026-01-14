«Манчестер Юнайтед» помянет старое

Через неделю после увольнения португальца Рубена Аморима «Манчестер Юнайтед» определился с его преемником. Кризисную команду возглавит 44-летний англичанин Майкл Каррик — достаточно заметная для клуба фигура. В качестве игрока он провел на Old Trafford 12 сезонов и выиграл все престижные трофеи, а после завершения карьеры более трех лет оставался в структуре «Юнайтед». Каррик будет руководить командой до конца нынешнего сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майкл Каррик

Фото: Craig Brough / File Photo / Reuters Майкл Каррик

Фото: Craig Brough / File Photo / Reuters

Вечером 13 января Майкл Каррик, в прошлом известный футболист, игравший на позиции оборонительного полузащитника, занял пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», клуба, за который он выступал дольше всего. В сообщении пресс-службы уточняется, что контракт с ним рассчитан до конца нынешнего сезона.

Иными словами, сотрудничество охватит тот период, в который руководители клуба будут искать долгосрочное решение проблем.

Их у команды, 5 января выпроводившей прежнего главного тренера португальца Рубена Аморима, достаточно.

Основной причиной отставки был конфликт Аморима с руководством. При этом и результаты «Манчестер Юнайтед» следует считать разочаровывающими. Португалец, проработавший чуть больше года, не сумел вытащить клуб из глубокого и чрезвычайно затяжного кризиса. В текущем сезоне команда играет невзрачно и после 21 тура (а это больше половины дистанции) идет седьмой в чемпионате Англии с колоссальным, в 17 очков, отставанием от лидирующего «Арсенала». Тем не менее, пока «Юнайтед» может рассчитывать на попадание в Лигу чемпионов: до идущего четвертым «Ливерпуля» три очка, до занимающего пятое место «Брентфорда» — одно. (Даст ли финиш на пятой строчке право играть в престижнейшем еврокубке, станет ясно весной; зависит это от того, насколько успешно английские команды выступят в еврокубках).

Словом, выполнимая задача. К тому же, расписание манчестерских футболистов будет крайне щадящим по стандартам современного футбола. По итогам прошлого первенства клуб не квалифицировался ни в один из континентальных турниров, а из обоих внутренних кубков — Кубка Англии и Кубка лиги — он впервые почти за полвека вылетел в стартовом раунде. Из второго — с позором, проиграв «Гримсби Таун» из четвертого дивизиона. Таким образом, в нынешнем сезоне команда проведет всего 40 матчей (это наименьшее для «Юнайтед» количество игр за полный сезон с 1915 года).

Между тем послужной список Майкла Каррика заставляет делать осторожные прогнозы.

44-летний англичанин все-таки известен в первую очередь как высококлассный футболист. Он довольно долго считался одним из наиболее надежных опорных полузащитников Европы. Большая часть карьеры Каррика прошла как раз в «Манчестер Юнайтед», в составе которого он провел 464 матча за 12 сезонов (с 2006 по 2018 год). В эпоху сэра Алекса Фергюсона хавбек был важной единицей и помог гранду завоевать пять титулов чемпионата Англии и трофей Лиги чемпионов; уже после ухода великого шотландца — выиграл в составе утратившего мощь гиганта Кубок Англии и Лигу Европы. Разве что в сборной не срослось: превосходных полузащитников куда более широкого профиля в Англии хватало, тренеры как правило предпочитали их, порой отказываясь от позиции «опорника» вовсе.

А вот тренерский опыт на высоком уровне у Майкла Каррика довольно скудный. Завершив игровую карьеру, англичанин остался в системе «Манчестер Юнайтед». Сначала он был ассистентом португальца Жозе Моуринью, позже — норвежца Оле Гуннара Сульшера. Отставка последнего сделала Каррика исполняющим обязанности главного тренера. В этой роли он провел три матча, а затем уступил место Ральфу Рангнику и покинул клуб осенью 2021 года.

Через год Майкл Каррик получил полноценную позицию главного тренера в клубе второго по силе дивизиона Англии «Мидлсбро». Однозначно успешным этот отрезок не стал. В дебютный год Каррик блеснул: едва не вывел буксовавшую до его прихода команду в премьер-лигу (она заняла четвертое место и оступилась в полуфинале мини-турнира за повышение). Второй год при специалисте «Мидлсбро» провел хуже, финишировав восьмым, но дошел до полуфинала Кубка лиги. А после совсем блеклого, с десятым местом, третьего сезона Каррик был уволен.

Роман Левищев