На юге России сбили девять беспилотников за три часа

Российские дежурные средства ПВО сбили девять БПЛА в период с 20:00 до 23:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Четыре дрона были сбиты над Азовским морем, три — над Крымом и еще два — над Ростовской областью. Власти регионов не сообщали о последствиях налета.

Ранее в Минобороны сообщали об уничтожении 33 беспилотников. Налет продолжался с 18:00 до 20:00 мск, удару подвергся Крым, а также Краснодарский край, Белгородская и Волгоградская области. Также дроны были сбиты над Азовским и Черным морями.