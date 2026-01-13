Силы ПВО уничтожили 33 беспилотника ВСУ за два часа

В период с 18:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Большинство БПЛА было сбито над акваторией Азовского моря — 14 единиц, еще 11 — над территорией Республики Крым. Три беспилотника уничтожены над Краснодарским краем.

Кроме того, по два аппарата ликвидированы над Белгородской областью и акваторией Черного моря, еще один — над территорией Волгоградской области.