Умер автор комиксов «Дилберт» Скотт Адамс

Американский художник-карикатурист, автор серии комиксов «Дилберт» Скотт Адамс умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщила его бывшая жена Шелли Майлз во время прямой трансляции на YouTube-канале художника. В мае он рассказал, что у него диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье Скотта Адамса и назвал его замечательным человеком. «Он мужественно боролся с ужасной болезнью на протяжении долгого времени»,— написал американский президент в Truth Social.

Комикс «Дилберт» впервые был опубликован в 1989 году и выходил на протяжении десятилетий. Герои — менеджеры, бухгалтеры, маркетологи, юристы и другие офисные работники. В комиксе Скотт Адамс высмеивал бюрократию.

В 1997 году господин Адамс был удостоен премии Национального общества карикатуристов, которая считается одной из самых престижных наград для художников-карикатуристов. В том же году главный герой «Дилберта» стал первым вымышленным персонажем, попавшим в список самых влиятельных американцев по версии журнала Time. Многие издания прекратили публиковать комикс в 2023 году после расистских высказываний господина Адамса.