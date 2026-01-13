Взяли в кольцо

В 2027 году 10 городов и сел Нижегородской области войдут в обновленный туристический маршрут «Золотое кольцо России». К этому моменту число населенных пунктов, включенных в состав одного из самых известных российских маршрутов, вырастет более чем в пять раз. Нижегородские депутаты и чиновники уверены, что новый статус стимулирует инвестиции в развитие малых городов, которые смогут претендовать на дополнительные федеральные и областные средства на развитие инфраструктуры туризма. Расширение «Золотого кольца» эксперты назвали хорошим маркетинговым ходом и отметили, что единый маршрут, созданный 60 лет назад, потерял свою актуальность.

Нижний Новгород планировали включить в «Золотое кольцо» с середины нулевых

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Включение 10 населенных пунктов Нижегородской области в туристический маршрут «Золотое кольцо России» станет стимулом для частых инвестиций в развитие инфраструктуры в этих городах и поселках, отметила сенатор Ольга Щетинина в эфире телеканала Совета Федерации «Вместе-РФ». О планах расширить маршрут «Золотое кольцо России» к 2027 году сообщило правительство РФ. С 1967 года в маршрут входят девять городов — Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Рыбинск.

К 60-летию «Золотого кольца» он пополнится еще 40 населенными пунктами. В него, в частности, войдут Нижний Новгород, Арзамас, Богородск, Выкса, Большое Болдино, Городец, Дивеево, Пурех, Павлово и Чкаловск. Нижегородская область в «Золотом кольце» будет представлена впервые.

С расширением маршрута под его названием раскроется целая линейка туристических продуктов, добавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В их числе традиционные туры, автобусные экскурсии, 14 специальных автотуров, речные круизы с новыми остановками и железнодорожные турпоездки. «Теперь это целая экосистема путешествий. Мы соединяем мощный бренд с современными трендами, чтобы впечатления от поездки были персонализированными и незабываемыми»,— уточнил заместитель министра экономразвития РФ Дмитрий Вахруков. В правительстве считают, что расширение маршрута даст дополнительный стимул развитию малых городов.

Нижегородские депутаты и чиновники восприняли новость о расширении «Золотого кольца» с оптимизмом.

Города, вошедшие в маршрут, смогут рассчитывать на дополнительные меры федеральной поддержки в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и дополнительные средства из областного бюджета, которые будут направлены на благоустройство, дороги и другие проекты.

Кроме того, власти будут оказывать поддержку частным инвесторам при использовании объектов культурного наследия под создание ресторанов и гостиниц, полагает госпожа Щетинина.

Глава Городецкого муниципального округа Александр Мудров назвал новость о расширении маршрута «хорошим новогодним подарком»: «Городцу есть, что показать туристам. У нас каждый дом в историческом центре является свидетелем жизни России. Наши музеи могут посоперничать с музеями крупных городов, а речные маршруты летом будут особо привлекательны». Многие проекты в округе требуют финансирования, однако привлечь бюджетные средства в сегодняшних экономических условиях непросто, напомнил господин Мудров.

«“Золотое кольцо” открывает для нас возможности общения с инвесторами, готовыми вкладывать свои деньги в развитие туристического бизнеса»,— считает глава округа.

Включение нижегородских городов и поселков в обновленный маршрут положительно скажется на их продвижении, согласилась генеральный директор ГК «Роза ветров» Мария Свиридова. «Особенно это касается малых городов — они будут больше на слуху, и, возможно, туристический поток пытливых и индивидуальных туристов туда увеличится. Хорошо, что еще раз прозвучали такие города, как Выкса, Арзамас, Городец и Пурех. Будем надеяться, что чем больше в медийном поле этих названий, тем лучше это отразится на их посещаемости туристами»,— отметила госпожа Свиридова. Она напомнила, что в СССР «Золотое кольцо» создавали специально для иностранных туристов, которых старались держать подальше от советских оборонных предприятий. Поэтому в маршрут изначально не вошел Нижний Новгород (в те годы — Горький).

Сейчас необходимости в едином маршруте наподобие «Золотого кольца» практически нет, полагает Мария Свиридова: туристы сами выбирают города для поездки. Туроператоры составляют маршруты, руководствуясь запросами рынка, поэтому в тур может войти лишь часть «Золотого кольца». Объединение десятков городов под известным названием Мария Свиридова посчитала хорошим маркетинговым ходом по привлечению туристов, который ничего не даст туроператорам в практическом смысле.

Включения Нижнего Новгорода в «Золотое кольцо» нижегородские власти добивались с середины нулевых годов XX века. В 2008 году эксперты сочли эту инициативу неудачной и посоветовали правительству Валерия Шанцева найти «другую идею, которая действительно заработает».

В мае 2017 года на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода губернатор вновь поднял вопрос о включении города в «Золотое кольцо», однако конкретные решения приняты не были.

Андрей Репин, Анастасия Титова