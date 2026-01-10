Нижегородские города и села войдут в «Золотое кольцо России»

Туристический маршрут «Золотое кольцо России» будет расширен. По данным првительства РФ, в обновленный маршрут войдут населенные пункты Тверской и Нижегородской областей. Также в него будут включены национальные парки «Плещеево озеро» и «Мещера».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В частности, в маршрут планируется включить нижегородские Арзамас, Богородск, Выксу, Большое Болдино, Городец, Дивеево, Пурех, Павлово, Чкаловск и сам Нижний Новгород.

«Вместо привычного круга из девяти городов Золотое кольцо объединит 49 уникальных точек притяжения: от древних столиц и купеческих городов до заповедных природных парков»,— говорится на сайте правительства.

По мнению заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, расширение туристического маршрута будет способствовать повышению туристической привлекательности регионов Золотого кольца и поможет обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5%, а числа туристических поездок — до 140 млн.

Как писал «Ъ-Приволжье», вопрос о включении Нижнего Новгорода в Золотое кольцо России губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поднимал еще в 2017 году. По его словам, при формировании маршрута в 1967 году Нижний Новгород (в то время — Горький) не был включен в него не потому, что в городе нечего смотреть, а потому, что он был закрыт для посещений.

«Сейчас ситуация изменилась. Уверен, что Нижний Новгород в Золотом кольце будет самым главным бриллиантом»,— отмечал почти 10 лет назад губернатор Шанцев.

Андрей Репин