Минфин перечислил облагаемые НДС платежные операции

С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, отменяющие льготный режим НДС для операций с банковскими картами. Минфин направил в Банк России письмо с разъяснениями новых правил, с которым ознакомился «Ъ».

НДС теперь будут облагаться услуги по выпуску и обслуживанию карт, эквайрингу и обработке информации по ним. При этом, как указано в документе, не подлежат налогообложению операции по переводу средств по счетам, в том числе через Систему быстрых платежей (СБП).

«В письме делается упор на то, что налогообложение НДС касается только карточных операций»,— пояснил профессор РАНХиГС Алексей Войлуков.

Эксперты ожидают, что нововведение приведет к росту эквайринговых комиссий для бизнеса. Национальная система платежных карт с 1 января снизила тарифы на услуги «Мира» на размер НДС для частичной компенсации нагрузки. Однако, как отметил сопредседатель комитета АБР Алексей Маслов, «после введения нового порядка комиссия, взимаемая банками, вероятно, увеличится».

Участники рынка указывают на неопределенность в налогообложении межбанковских расчетов (интерчейнджа) и альтернативных платежных сервисов, а также на крайне сжатые сроки для адаптации к новым правилам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Платежам уточнили налоги».