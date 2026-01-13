В «Рубине» новый тореадор
Казанский футбольный клуб вновь пригласил тренера-испанца
Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о расторжении контракта с главным тренером Рашидом Рахимовым. Причины отставки не раскрываются, однако под его руководством команда смогла выиграть Первую лигу и вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Новым главным тренером «Рубина» станет испанец Франк Артига. Его предыдущий российский клуб, подмосковные «Химки», прекратил существование и был признан банкротом в 2025 году, спустя пару месяцев после того, как он покинул свой пост. В 2016 году «Рубин» уже привлекал тренера-испанца Хави Грасию на пост главного тренера, но тогда стороны разорвали четырехлетний контракт всего спустя год после начала совместной работы.
Футбольный клуб «Рубин» объявил о расторжении контракта с главным тренером Рашидом Рахимовым
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Футбольный клуб «Рубин» расторг контракт со своим главным тренером Рашидом Рахимовым. Решение о прекращении соглашения, которое было заключено до конца сезона 2025/26, приняло руководство клуба. Причины ухода тренера названы не были.
«”Рубин” благодарит Рашида Рахимова за его вклад в развитие команды в непростой для нее период, ведь под его руководством команда добилась победы в Первой лиге, закрепилась в РПЛ. Желаем специалисту дальнейших успехов в его профессиональной деятельности», – прокомментировал решение президент правления футбольного клуба Марат Сафиуллин.
«Рубин» стал шестым клубом в тренерской практике Рашида Рахимова. Ранее он возглавлял австрийскую «Адмиру», пермский «Амкар», московский «Локомотив», грозненский «Ахмат» и «Уфу». Неплохие результаты тренер показал в пермском клубе, когда в 2010 году «Амкар» дошел до полуфинала Кубка России. Далее пошла полоса неудач. При уходе тренера из грозненского клуба, «Ахмат» имел безвыигрышную серию в сезоне до семи матчей и находился на предпоследнем месте таблицы. Башкирская история для тренера завершилась нулевым очком забитых мячей, а пропущенных было восемь мячей в последних трех играх.
Рашид Рахимов возглавил «Рубин» в апреле 2023 года, и уже под его руководством команда выполнила первоначальную задачу, поставленную президентом правления Маратом Сафиуллиным: выиграла Первую лигу и вернулась в РПЛ. В первых двух сезонах при новом тренере клуб занял 8-е и 7-е места. Вслед за этим перед клубом, согласно заявлениям руководства, встала новая цель – борьба за наивысшие места в высшем дивизионе. Однако и в текущем сезоне команда не поднималась выше 7-й позиции в турнирной таблице, забив в последних 7 играх всего 1 гол.
За расторжение контракта с «Рубином» за полгода до его окончания Рашид Рахимов получит компенсацию в размере 36 млн рублей, пишет журналист Иван Карпов. Сумма эквивалентна зарплате в размере около 6 млн рублей в месяц.
Финансовые показатели «Рубина» за последние годы показывали явно положительную динамику. В 2024 году казанский клуб занял третье место по прибыльности среди всех клубов РПЛ. Доходы клуба тогда составили 4,24 млрд рублей, расходы – 3,92 млрд рублей, а прибыль до налогообложения – 217,3 млн рублей. В 2023 же году ситуация была иной: чистый убыток клуба составлял 236,4 млн рублей, а в 2022 году и вовсе – 1,16 млрд рублей.
По данным газеты «Спорт-Экспресс», казанский клуб возглавит испанец Франк Артига, которой еще в прошлом сезоне тренировал подмосковные «Химки».
В юности он играл за местный клуб в региональном дивизионе, а с восемнадцатилетнего возраста начал тренировать детские группы. В 26 лет он принял решение посвятить себя тренерской работе, возглавив одну из детских команд в Реусе. С 2003 по 2005 год Франк Артига работал ассистентом главного тренера в «Ампосте», после чего руководил молодёжным составом «Химнастика» из Таррагоны. В 2009 году он снова оказался в «Ампосте», но уже в роли главного наставника. В 2010 году ему поступило предложение присоединиться к системе «Барселоны», где в последующие одиннадцать лет он занимался подготовкой юношеских и резервных команд.
24 февраля 2021 года Франк Артига покинул «Барселону», а 28 июня 2024 года стал главным тренером «Химок», вышедших в Премьер-лигу. Он покинул свой пост в апреле 2025 года, а уже в июне стало известно о прекращении существования клуба. 9 сентября того же года Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. О финансовых условиях контракта и задачах, поставленных новому тренеру пока не сообщалось.
Франк Артига стал вторым главным тренером из Испании в истории казанского клуба. В 2016 году его соотечественник Хави Грасия подписал четырехлетний контракт с «Рубином», однако стороны решили обоюдно расторгнуть его спустя всего один год. Под его руководством клуб занял девятое место на чемпионате России, поднявшись всего на одно место по сравнению с годом ранее.