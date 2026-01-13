В «Рубине» новый тореадор

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о расторжении контракта с главным тренером Рашидом Рахимовым. Причины отставки не раскрываются, однако под его руководством команда смогла выиграть Первую лигу и вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Новым главным тренером «Рубина» станет испанец Франк Артига. Его предыдущий российский клуб, подмосковные «Химки», прекратил существование и был признан банкротом в 2025 году, спустя пару месяцев после того, как он покинул свой пост. В 2016 году «Рубин» уже привлекал тренера-испанца Хави Грасию на пост главного тренера, но тогда стороны разорвали четырехлетний контракт всего спустя год после начала совместной работы.

Футбольный клуб «Рубин» расторг контракт со своим главным тренером Рашидом Рахимовым. Решение о прекращении соглашения, которое было заключено до конца сезона 2025/26, приняло руководство клуба. Причины ухода тренера названы не были.

«”Рубин” благодарит Рашида Рахимова за его вклад в развитие команды в непростой для нее период, ведь под его руководством команда добилась победы в Первой лиге, закрепилась в РПЛ. Желаем специалисту дальнейших успехов в его профессиональной деятельности», – прокомментировал решение президент правления футбольного клуба Марат Сафиуллин.

«Рубин» стал шестым клубом в тренерской практике Рашида Рахимова. Ранее он возглавлял австрийскую «Адмиру», пермский «Амкар», московский «Локомотив», грозненский «Ахмат» и «Уфу». Неплохие результаты тренер показал в пермском клубе, когда в 2010 году «Амкар» дошел до полуфинала Кубка России. Далее пошла полоса неудач. При уходе тренера из грозненского клуба, «Ахмат» имел безвыигрышную серию в сезоне до семи матчей и находился на предпоследнем месте таблицы. Башкирская история для тренера завершилась нулевым очком забитых мячей, а пропущенных было восемь мячей в последних трех играх.

Рашид Рахимов возглавил «Рубин» в апреле 2023 года, и уже под его руководством команда выполнила первоначальную задачу, поставленную президентом правления Маратом Сафиуллиным: выиграла Первую лигу и вернулась в РПЛ. В первых двух сезонах при новом тренере клуб занял 8-е и 7-е места. Вслед за этим перед клубом, согласно заявлениям руководства, встала новая цель – борьба за наивысшие места в высшем дивизионе. Однако и в текущем сезоне команда не поднималась выше 7-й позиции в турнирной таблице, забив в последних 7 играх всего 1 гол.

За расторжение контракта с «Рубином» за полгода до его окончания Рашид Рахимов получит компенсацию в размере 36 млн рублей, пишет журналист Иван Карпов. Сумма эквивалентна зарплате в размере около 6 млн рублей в месяц.

Финансовые показатели «Рубина» за последние годы показывали явно положительную динамику. В 2024 году казанский клуб занял третье место по прибыльности среди всех клубов РПЛ. Доходы клуба тогда составили 4,24 млрд рублей, расходы – 3,92 млрд рублей, а прибыль до налогообложения – 217,3 млн рублей. В 2023 же году ситуация была иной: чистый убыток клуба составлял 236,4 млн рублей, а в 2022 году и вовсе – 1,16 млрд рублей.

По данным газеты «Спорт-Экспресс», казанский клуб возглавит испанец Франк Артига, которой еще в прошлом сезоне тренировал подмосковные «Химки».

В юности он играл за местный клуб в региональном дивизионе, а с восемнадцатилетнего возраста начал тренировать детские группы. В 26 лет он принял решение посвятить себя тренерской работе, возглавив одну из детских команд в Реусе. С 2003 по 2005 год Франк Артига работал ассистентом главного тренера в «Ампосте», после чего руководил молодёжным составом «Химнастика» из Таррагоны. В 2009 году он снова оказался в «Ампосте», но уже в роли главного наставника. В 2010 году ему поступило предложение присоединиться к системе «Барселоны», где в последующие одиннадцать лет он занимался подготовкой юношеских и резервных команд.

24 февраля 2021 года Франк Артига покинул «Барселону», а 28 июня 2024 года стал главным тренером «Химок», вышедших в Премьер-лигу. Он покинул свой пост в апреле 2025 года, а уже в июне стало известно о прекращении существования клуба. 9 сентября того же года Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом. О финансовых условиях контракта и задачах, поставленных новому тренеру пока не сообщалось.

Франк Артига стал вторым главным тренером из Испании в истории казанского клуба. В 2016 году его соотечественник Хави Грасия подписал четырехлетний контракт с «Рубином», однако стороны решили обоюдно расторгнуть его спустя всего один год. Под его руководством клуб занял девятое место на чемпионате России, поднявшись всего на одно место по сравнению с годом ранее.

Влас Северин