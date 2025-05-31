Прибыль футбольного клуба «Рубин» за 2024 год составила 217,3 млн рублей

Прибыль казанского футбольного клуба «Рубин» до налогообложения за 2024 год составила 217,3 млн руб и клуб стал третьим самым прибыльным клубом РПЛ. Ключевые финансовые показатели клубов РПЛ опубликовал Российский футбольный союз.

В отчете указано, что оборотные активы «Рубина» составляют 4 млрд руб., а внеоборотные — 1,6 млрд руб. Кредиторская задолженность «Рубина» равна 855 млн руб. Операционные доходы достигли 4,26 млрд руб., из которых 3,37 млрд руб. — коммерческие доходы.

Среди клубов Российской Премьер-Лиги (РПЛ) по прибыльности «Рубин» занял третье место. Лидерами стали «Акрон» с прибылью 364 млн руб. и «Краснодар» с показателем в 13 млрд руб. Среди убыточных клубов выделяются «Спартак» с убытками в 2,6 млрд руб., «Локомотив» с 1 млрд руб. и «Химки» с 587 млн руб.

Влас Северин