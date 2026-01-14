Мировые расходы на оборону достигли максимума с 2010 года

Глобальные военные расходы в 2024 году достигли максимума с 2010 года, составив 2,5% мирового ВВП или $2,7 трлн. Прогноз вашингтонского Института международных финансов (IIF) предполагает дальнейший рост.

В настоящее время в мире происходит более 60 активных конфликтов — вдвое больше, чем в начале 2010-х. Значительный вклад в рост трат вносят страны, напрямую вовлеченные в боевые действия.

Средний уровень расходов на оборону в Евросоюзе составляет около 1,9% ВВП. Для достижения новой цели НАТО в 5% ВВП к 2035 году ЕС потребуется дополнительно $630 млрд ежегодно.

В условиях дефицита бюджетов и растущего госдолга европейские власти рассчитывают на привлечение частного капитала. Однако, как отмечают в IIF, инвесторы по-прежнему опасаются репутационных рисков и воспринимают оборонную отрасль как «потенциально токсичную».

