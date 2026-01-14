Коломну позвали на обед

Сервис доставки обедов «Нам Ням» покупает ниже рыночной стоимости в Коломенском районе Подмосковья недостроенный завод, принадлежавший ранее бывшему местному чиновнику. Для завершения стройки может потребоваться более 500 млн руб. Рост спроса на готовую еду и консолидация в этом сегменте вынуждают участников рынка создавать вертикально интегрированный бизнес в том числе за счет приобретения активов.

Структура сервиса доставки обедов в офис «Нам Ням» ООО «Торгово-производственная компания НВН» 12 января 2026 года стала победителем торгов по продаже 5,9 га и недостроенного завода по производству колбас и склада суммарной площадью 6,2 тыс. кв. м в Парфентьево Коломенского района Подмосковья, обнаружил “Ъ” на Федресурсе. Сумма сделки составила 100 млн руб. Аукцион прошел в рамках банкротства ООО «Агрофуд», учредителями которого выступают экс-руководитель Коломенского района Борис Полынский и венгерский предприниматель Янош Дьекиццки, говорится в Kartoteka.ru. В «Нам Ням» не ответили на запрос “Ъ”.

«Нам Ням» занимается производством готовой еды, доставкой обедов в офис и кейтерингом, мощности компании размещены на шоссе Фрезер на юго-востоке Москвы. Выручка ООО «Торгово-производственная компания НВН» в 2024 году выросла на 54% год к году, до 1,4 млрд руб., чистая прибыль составила 87,9 млн руб., указано в Kartoteka.ru. Учредителем компании выступает Виктор Нам.

Сумма выглядит существенно ниже рыночной, учитывая, что объект находится в промышленной зоне с готовой инфраструктурой, говорит партнер оценки бизнеса и активов Neo Станислав Мудров. Однако сохранение профиля колбасного завода маловероятно, считает руководитель проектов Strategy Partners Анна Васильева. Вице-президент Союза торгцентров Павел Люлин соглашается, что объект выкуплен под переформатирование в производственно-логистический центр для основного бизнеса «Нам Ням». По его оценке, в зависимости от объемов производства начальные инвестиции в это могут составить 0,5–1,2 млрд руб.

Покупка собственного крупного актива — это стратегический шаг для снижения издержек, контроля качества и увеличения производственных мощностей, отмечает Павел Люлин. Инвестиция «Нам Ням» — это ставка на рост рынка и укрепление собственных конкурентных преимуществ через контроль над ключевым звеном производственной цепи, соглашается Станислав Мудров. К тому же, уверен эксперт, сейчас будет происходить консолидация этого рынка: крупные игроки стремятся к вертикальной интеграции (контроль от производства до доставки) для повышения маржинальности и управления качеством.

Сегмент готовой еды и доставки обедов в офис сейчас один из наиболее растущих в пищевой рознице, напоминает Павел Люлин.

В январе—сентябре 2025 года оборот сегмента готовой еды в денежном выражении увеличился на 32% год к году, в натуральном — на 17%, подсчитали в Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды и NTech. Наиболее заметен рост в торговых сетях и у онлайн-ритейлеров. Так, в 2025 году продажи упакованной готовой еды в сетях «Пятерочка» и «Перекресток». увеличились на 34% в штуках, 49% в рублях и 27% в чеках. По данным сервиса «Купер», осенью 2025 года четыре покупателя из десяти регулярно добавляют готовые блюда в корзину при заказе продуктов.

Тем не менее «Нам Ням» может столкнуться со сложностями при управлении новым активом в Коломенском районе. Удаленность от МКАД создаст трудности с привлечением квалифицированных кадров из Москвы и увеличит логистические издержки и время доставки в город, предупреждает Анна Васильева. Обычно производители готовой еды предпочитают размещать фабрики-кухни ближе к столице для обеспечения быстрой доставки и сохранения свежести продукции, а доставка из столь удаленного района потребует создания системы предварительной заморозки или сложной логистической сети с промежуточными точками, соглашается Станислав Мудров.

