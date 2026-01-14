Эксперты Минфина предложили ввести взнос на долговременный уход за пожилыми
Эксперты НИФИ Минфина предложили покрывать растущие расходы на систему долговременного ухода (СДУ) за счет дополнительных страховых взносов. Согласно их расчетам, для этого может потребоваться ввести надбавку к тарифу от 1% до 5% от зарплаты.
В статье «Финансирование долговременного ухода в России: возможен ли переход к страховой модели?» аналитики оценивают потенциальную аудиторию системы в 7,4 млн человек, испытывающих трудности в быту. Однако на конец 2024 года ею было охвачено лишь 173 тыс. человек.
Полное финансирование даже узкого охвата потребует 440 млрд руб. в год, а расширенного — до 3 трлн руб. «Охват 2,1 млн человек... не отражает реальной потребности в социальных услугах», — констатируют авторы.
Для базового сценария (охват 1,3 млн человек и расходы 458 млрд руб.) достаточно взноса в 1% от зарплаты. Для большего охвата (свыше 6,5 млн человек) ставка может достигнуть 5%. Авторы отмечают, что страховая модель пока не нашла поддержки из-за невозможности повышать фискальную нагрузку. Однако при напряженном бюджете альтернативных источников финансирования СДУ может не найтись.
Подробнее — в материале «Ъ» «С больным сидеть и день и ночь».