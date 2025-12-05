Погрузка на ЮВЖД выросла на 7,1% в ноябре

В ноябре объем погрузки на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД; филиал РЖД; обслуживает все железные дороги в Черноземье, за исключением Орловской области) увеличился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,4 млн т. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В частности, наиболее существенно увеличились объемы перевозок зерна — на 37,7%, до 738 тыс. т, а также химикатов и соды — на 25,5%, до 14,1 тыс. т. Погрузка железной и марганцевой руды выросла на 14% (до 3,4 млн т), а черных металлов — на 8% (до 1,1 млн т). Кроме того, на 10% увеличилась перевозка промышленного сырья и формовочных материалов, достигнув 396 тыс. т.

За 11 месяцев погрузка на ЮВЖД достигла почти 75 млн т.

С января по сентябрь объем погрузки промышленного сырья и формовочных материалов на ЮВЖД составил 2,9 млн т, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 1,1%.

