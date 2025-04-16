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Наступление и наказание

«Принц Гомбургский» фон Клейста в постановке Елизаветы Бондарь

Воронежский Никитинский театр выпустил спектакль Елизаветы Бондарь «Принц Гомбургский» по пьесе Генриха фон Клейста. Романтическая драма о временах датско-шведской войны превратилась в трагикомический балаган. На премьере в Воронеже побывала Марина Шимадина.

Визуальные приметы XVII века ничуть не мешают постановке старинной пьесы быть предельно современной

Визуальные приметы XVII века ничуть не мешают постановке старинной пьесы быть предельно современной

Фото: Диана Литвинова

Визуальные приметы XVII века ничуть не мешают постановке старинной пьесы быть предельно современной

Фото: Диана Литвинова

Независимый Никитинский театр, созданный актером и режиссером Борисом Алексеевым, хорошо известен зрителям по всей России. Их главный спектакль-хит «Двенадцатая ночь» в постановке Юрия Муравицкого стал номинантом «Золотой маски» и регулярно собирает полные залы на гастролях в Москве, как это было в том числе в прошедшие выходные. Это отличный образец площадного театра, где все играют всех в большой песочнице: актеры вытягивают жребий с ролью прямо перед спектаклем.

«Принц Гомбургский» — тоже игра в наивный старинный театр, но другого рода. Пьеса Клейста, написанная в 1810 году, редко появляется на нашей сцене: непонятно, как сегодня подойти к этой героической драме о конфликте чувства и долга. Ее сюжет основан на реальном историческом факте: в 1675 году в решающем сражении датско-шведской войны принц Гомбургский бросил свою кавалерию в атаку вопреки приказу и принес армии блестящую победу. В пьесе Клейста, несмотря на успех операции, принца отдают под суд за нарушение устава и приговаривают к смертной казни. И тут генерал, не раз рисковавший жизнью на поле боя, испытывает панический ужас перед лицом небытия. То есть романтический герой внезапно оказывается живым человеком из плоти и крови. Современники не могли простить Клейсту этот разрыв героического шаблона — пьеса так и не была поставлена при жизни автора, который вскоре покончил с жизнью самоубийством.

Сейчас «Принц Гомбургский» уже стал немецкоязычной классикой, и главного героя играют звезды вроде Аугуста Диля, но у нас он идет крайне редко, в том числе из-за тяжеловесности перевода Бориса Пастернака. Для Никитинского театра новую сценическую редакцию создал Александр Плотников, с которым Бондарь уже выпустила «Мизантропа» в пермском Театре-Театре. Но если Мольера они радикально осовременили и переписали, то в «Принце…» лишь сократили пятиактную драму до компактных полутора часов и облегчили словесные обороты, а время действия оставили в условном XVII веке. Актеры носят камзолы и чулки, их лица выбелены, а глаза зияют темными кругами. Но все же это не герои романтической драмы — Бондарь достигает эффекта отстранения за счет приема игры в театр.

Художник Алексей Лобанов выстроил на сцене театральный портик с колоннами, за которым прокручиваются рулонные декорации, обозначая места действия. Актеры поначалу поют, принимая картинные позы (за музыку в спектакле отвечает композитор Ольга Шайдуллина), и двигаются как марионетки, о грации которых Клейст, кстати, написал целое эссе. Но больше они напоминают детей, играющих в разноцветных деревянных солдатиков, которые стоят по краям помоста. Они старательно, как в школе, записывают на планшетах указания курфюрста о боевой диспозиции, а мечтательный принц Гомбургский (его замечательно играет актер Камерного театра Михаил Гостев) в это время переглядывается со своей возлюбленной Наталией Оранской (Татьяна Солошенко) и не слушает старших. В общем, актеры увлеченно дурачатся и ломают комедию. «Как война?» — спрашивает Наталья после потешного боя. «Победил!» — радостно отвечает принц и встает на голову.

Но тут происходит слом: игры и забавы внезапно заканчиваются арестом. Принц никак не может поверить, что теперь все всерьез и что за невинную оплошность его могут приговорить к смерти. Уже избитый, окровавленный, он все надеется на милость любимого курфюрста, который для него всегда был отцом родным. Но герой Бориса Алексеева вдруг становится холоден, отстранен и очень озабочен верховенством закона, который главнее всякой власти. Он мнит себя величественным Креонтом, вынужденным казнить свою племянницу Антигону ради мира и порядка. На самом же деле курфюрст банально ревнует к славе нового героя, который вдруг стал триумфатором помимо его светлейшей воли. Но узнав, что ослушник морально сломлен, жалок и уже вымаливает прощение на коленях, легко забывает про закон и меняет решение, даруя ему помилование.

Михаил Гостев изумительно играет сцену животного страха смерти, заглядывая в пустоту люка под деревянным настилом и словно примеряясь к гробу. В такие минуты этот маленький растрепанный воробей выглядит почти Гамлетом. Но еще более невероятным выглядит следующее преображение — из охваченного ужасом существа в омертвевшего зомби, который отказывается от помилования и добровольно идет на казнь, принося себя в жертву во имя высших идеалов, во славу Отечества. Елизавета Бондарь со свойственной ей трезвостью и даже мрачностью мировоззрения отменяет хеппи-энд, который в пьесе Клейста выглядит действительно искусственным.

Александр Плотников взамен дописал свой финал-послесловие «Сон Наталии». Потерявшая жениха, а заодно и веру в человечество девушка, словно в трансе, видит все, что случится с Германией после, все новые войны и их страшные последствия — этот апокалипсис, к которому в итоге приведут игры в солдатиков и культ героической смерти. Без всякого внешнего осовременивания, оставаясь в русле романтического сюжета и даже подчеркивая его архаику, авторы умудряются создать актуальное и такое сильное высказывание, что в финале у зрителей перехватывает дыхание. Где на одной чаше весов — доблести, подвиги и слава, величие государства и гордый прусский дух, а на другой — такая хрупкая и нелепая человеческая жизнь.

Марина Шимадина

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