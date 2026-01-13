Рашид Рахимов покинул пост главного тренера «Рубина»

Казанский футбольный клуб «Рубин» расторг контракт с главным тренером Рашидом Рахимовым. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Соглашение со специалистом был рассчитано до конца текущего сезона. Рахимов возглавил клуб в апреле 2023 года. Под его руководством «Рубин» занял первое место в Первой лиге (второй по силе дивизион страны) и вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Ранее он тренировал австрийскую «Адмиру», пермский «Амкар», московский «Локомотив», грозненский «Ахмат» и «Уфу».

По информации газеты «Спорт-Экспресс», «Рубин» возглавит испанец Франк Артига. В прошлом сезоне он тренировал подмосковные «Химки».

В текущем сезоне РПЛ команда занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 23 очка по итогам 18 матчей. В первом матче после зимней паузы «Рубин» на выезде сыграет против махачкалинского «Динамо».

Таисия Орлова