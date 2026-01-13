«В мою дверь постучался зверь», «Золотая пчела» и экскурсия с незрячим гидом

На первой неделе после новогодних праздников в Нижнем Новгороде пройдут лекции об археологии, плакатном искусстве, реставрации книг и новогодних мелодиях. Жители и гости города смогут послушать органную музыку и народные песни и обсудить романы «Господа Головлевы» и «Поправка-22». Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Экскурсия в мастерские книжной реставрации (12+)

Где: Нижегородская областная научная библиотека на улице Варварская, 3

Когда: 18:00 14 января, среда

Стоимость билетов: 400 руб.

Сшивка отреставрированных тетрадей книги

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ Сшивка отреставрированных тетрадей книги

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Заведующий региональным центром консервации и реставрации библиотечных фондов Юрий Сафронов расскажет обо всех этапах восстановления книг и покажет необходимое для этого оборудование. Также участники смогут узнать, как самостоятельно следить за сохранностью книги и приводить ее в порядок.

Экскурсию организовал проект «Городские экспедиции».

Экскурсия по выставке «Лучшие работы международного биеннале графического дизайна "Золотая пчела"» (6+)

Где: центр культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11

Когда: 18:30 14 января

Вход свободный

Экспозиция выставки «Лучшие работы международного биеннале графического дизайна "Золотая пчела"»

Фото: центр культуры «Рекорд» Экспозиция выставки «Лучшие работы международного биеннале графического дизайна "Золотая пчела"»

Фото: центр культуры «Рекорд»

Графический дизайнер Дмитрий Рекин объяснит, почему плакат давно вышел за рамки рекламы и стал самостоятельным видом современного искусства.

Научно-популярный лекторий «Научная елка» (6+)

Где: Парк Науки ННГУ на улице Ульянова, 10Б

Когда: 18:30 14 января, среда

Вход по регистрации

В программе — две получасовые лекции от нижегородских ученых. Кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник ИПФ РАН Алексей Мишин расскажет, почему Новый год приходит ровно в полночь, откуда каждые четыре года берется лишний день и почему самая длинная ночь — не 31 декабря. Затем музыковед нижегородской филармонии Анастасия Кожевникова объяснит, как некоторой музыке удается с первых же звуков погрузить слушателя в сказочно-праздничное настроение.

Лекция «Пантикапей. Начало. Боспорская археологическая экспедиция ГМИИ им. А.С. Пушкина. 1945-1949 годы» (12+)

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля)

Когда: 19:00 14 января, среда

Стоимость билетов: обычный — 500 руб., льготный — 250 руб.

Экспозиция выставки «Пантикапей. Из прошлого в будущее» в Арсенале

Фото: Арсенал Экспозиция выставки «Пантикапей. Из прошлого в будущее» в Арсенале

Фото: Арсенал

Заведующая отделом рукописей Пушкинского музея, кандидат исторических наук Наталья Александрова расскажет о трудностях работы и быта первых экспедиций, о значении результатов первых раскопочных сезонов и о первых участниках, оставшихся верными экспедиции.

Лекция приурочена к выставке «Пантикапей. Из прошлого в будущее», которая открылась работает в Арсенале с 16 ноября 2025 года по 1 марта 2026 года.

Концерт «Русские сказы» (12+)

Где: концертный Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж

Когда: 19:00 14 января, среда

Стоимость билетов: от 2 до 3 тыс. руб.

Майя Балашова, Максим Павлов и Елизавета Мельниченко исполнят народные песни, духовные стихи, канты и авторскую музыку под аккомпанемент гуслей и рояля. В программе — «У ворот гусли вдарили», «Колядная песня», «Эта ночь святая», «Перевоз Дуня держала», «За окошком свету мало», «Стоит у околицы дом», «Добрый снег» и другие произведения.

Экскурсия с незрячим гидом по Нижполиграфу (6+)

Где: Нижполиграф на улице Варварская, 32

Когда: 18:30 15 января и 11:00 17 января

Стоимость билетов: 600 руб.

Экскурсия с незрячим гидом

Фото: vk.com / cityexp Экскурсия с незрячим гидом

Фото: vk.com / cityexp

Незрячий гид проведет за собой и покажет, как воспринимается город без зрения. Экскурсовод расскажет, как незрячие читают шрифт Брайля, пользуются телефоном, не сбиваются с пути и что в городе им недоступно. Часть маршрута участники пройдут с завязанными глазами и тростью.

«Это экскурсия не об истории арт-кластера. Нижполиграф выполняет здесь роль места, по которому можно долго и безопасно ходить с закрытыми глазами»,— рассказали организаторы.

Экскурсию организовали проект «Городские экспедиции» и областной центр реабилитации инвалидов по зрению «Камерата».

Выставка художницы Поли Стриж «В мою дверь постучался зверь» (18+)

Где: «Галерея 9Б» на улице Октябрьская, 9Б

Когда: 15 — 26 января

Вход свободный

Выставка Поли Стриж «В мою дверь постучался зверь» в баре «Селедка и кофе»

Фото: сайт Поли Стриж Выставка Поли Стриж «В мою дверь постучался зверь» в баре «Селедка и кофе»

Фото: сайт Поли Стриж

Выставка откроется в 18:00 15 января. Нижегородская художница Поля Стриж, работающая в основном с образами псовых, представит серию шелкографии, объектов и текстильного панно, созданных при участии Центра художественного производства «Своды» Дома культуры «ГЭС-2» и Фонда поддержки искусства и культурных инициатив «Геометрия».

«Центральное место в проекте отведено одноименной иллюстрированной книге о человеке и волке. Мистический сюжет отсылает к вечному противостоянию человеческого и животного, света и тьмы, добра и зла, к зыбкой границе между внутренним и внешним миром»,— рассказали организаторы.

Концерт «IV Международный органный фестиваль Vox humana. Александр Новоселов» (6+)

Где: консерватория имени М.И. Глинки на улице Пискунова, 40

Когда: 18:30 16 января, пятница

Стоимость билетов: 1,3 и 1,5 тыс. руб.

Органный концерт в Нижегородской консерватории имени Глинки

Фото: vk.com / nnovcons Органный концерт в Нижегородской консерватории имени Глинки

Фото: vk.com / nnovcons

Органист из Петрозаводска Александр Новоселов исполнит произведения Дитриха Букстехуде, Георга Бёма, Иоганна Себастьяна Баха, Камиля Сен-Санса, Йоганнеса Брамса и Августа Риттера.

Диалог поэта и филолога «Пробы» (16+)

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля)

Когда: 19:00 16 января, пятница

Вход по регистрации

Творческая встреча будет посвящена разговору нижегородского поэта Евгения Стрелкова, выпустившего новый поэтический сборник «Пробы», и филолога, профессора НИУ ВШЭ Валерия Зусмана, написавшего к нему послесловие. Участники прочитают стихи автора и попробуют проанализировать их.

Евгений Стрелков — поэт, художник, дизайнер, режиссер анимации, музейный проектировщик и популяризатор истории науки. Большинство художественных работ имеет волжский, нижегородский или горьковский акцент. Подробнее о творчестве Евгения Стрелкова читайте в материале «Ъ» «Книги ученого художника».

Обсуждение романов «Господа Головлевы» и «Поправка-22» (18+)

Где: площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1

Когда: 11:00 и 17:30 17 января, суббота

Вход по регистрации

Субботним утром участники читательского клуба Анны Медведевой обсудят роман Михаила Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы», рассказывающий об угасании зажиточного дворянского рода. А вечером на встрече «в КНижнем» собравшиеся поговорят об антивоенном сатирическом романе Джозефа Хеллера «Поправка-22» и его экранизациях.

Экскурсия по зоологическому музею и детективно-интерактивному музею «Диктатура металла» (6+)

Где: студгородок ННГУ на проспекте Гагарина, 23

Когда: 12:30 17 января

Стоимость билетов: 650 руб.

Экскурсия в зоологическом музее ННГУ
Фото: vk.com / museum_unn
Экспонат детективно-интерактивного музея «Диктатура металла» ННГУ
Фото: vk.com / museum_unn

За одну экскурсию, организованную проектом «Городские экспедиции», участники смогут посетить два музея. В зоологическом собрано около 5 тыс. экспонатов живой природы, от древних окаменелостей до редких бабочек. Наиболее полно отражен животный мир нижегородского Поволжья.

Новый музейный проект «Диктатура металла: трогательная история» рассказывает о способах получения, переработки и применения металла человеком. Посетители смогут взглянуть на это вещество глазами историков, геологов, физиков, технологов, химиков и представителей других наук.

Концерт «Пеллеас и Мелизанда» (12+)

Где: концертный Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж

Когда: 19:00 17 января, суббота

Стоимость билетов: от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.

Оркестр Нижегородского театра оперы и балета La Voce Strumentale под управлением дирижера Федора Леднева исполнит музыку, написанную композиторами Габриэлем Форе и Яном Сибелиусом к драме бельгийского писателя Мориса Метерлинка «Пеллеас и Мелизанда». Также в этот вечер со сцены прозвучат четыре симфонические поэмы по картинам Арнольда Беклина, созданные Максимилианом Регером.

Органный концерт-беседа «Музыкальные откровения» (16+)

Где: католический храм на улице Студеная, 10Б

Когда: 14:30 18 января, воскресенье

Стоимость билетов: 1,1 тыс. руб.

Нижегородский католический храм зимой

Фото: АСИРИС Нижегородский католический храм зимой

Фото: АСИРИС

Органистка Виктория Гамазова исполнит музыку барокко и романтизма и расскажет, как научиться считывать заложенные в эти произведения образы.

Фестиваль Pianissimo. Концерт Виктора Круэла (12+)

Где: концертный Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж

Когда: 17:00 18 января, воскресенье

Стоимость билетов: от 1 до 2 тыс. руб.

В городе продолжается фестиваль фортепианных концертов Pianissimo, призванный познакомить публику с молодыми исполнителями. В ближайшее воскресенье на сцену выйдет Виктор Круэл из Бразилии. Он исполнит композиции Фридерика Шопена «Ноктюрн до минор», «Полонез до минор», «Скерцо №3 до-диез минор», «Соната №2 си-бемоль минор» и вариации на тему «La Ci Darem la Mano» из оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан».

Какие выставки продолжают работу До 17 января в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 открыта выставка «Лучшие работы международного биеннале графического дизайна "Золотая пчела"». До 18 января в корпусе НГХМ «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3) открыта выставка «Шифр и символ. Аллегории в искусстве». До 18 января в Техническом музее на улице Большая Покровская, 43 открыта выставка «Нижегородский ЦСМ: 125 лет измеряем жизнь к лучшему!», приуроченная к юбилею Государственного центра стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в регионе. До 18 января в Доме архитектора на Верхневолжской набережной, 2 открыта юбилейная выставка архитектора Игоря Видманова. До 19 января в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «Волшебный мир зимних праздников». До 25 января в Манеже кремля открыта выставка «Виктор Васнецов. Радость праведных. Религиозная живопись и графика». До 25 января в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка одного из ведущих мастеров отечественной графики 1960-1980-х годов Гурия Захарова «И жизнь, и слезы, и любовь». До 25 января в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыта выставка «Фотоаппарат в руках музыканта. К 175-летию со дня рождения В. Ю. Виллуана». До 25 января в ЦСИ «Терминал А» на улице Красная Слобода, 9А открыта выставка Дениса Лавинского «Солнце забывает угол падения» и выставка художницы Вацы «Модный дом "Вацлава"». До 31 января в католическом храме на улице Студеная, 10Б открыта выставка «Собор на Студеной: мечты сбываются». До 1 февраля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка казанского художника Ильгизара Самакаева «На волне цвета». До 1 февраля в арт-пространстве «Цех» на улице Варварская, 32 открыта мультимедийная выставка «Tundra». До 22 февраля в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Герои и будни. Советское изобразительное искусство из собрания НГХМ». До 23 февраля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка нижегородского художника Алексея Мясникова «Очертания света». До 1 марта в Арсенале в шестом корпусе кремля открыты выставки «Пантикапей. Из прошлого в будущее» и «Библейские сюжеты. Марк Шагал и западноевропейское искусство XVI–XIX веков». До 8 марта в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка «Нижний в объективе: история в фотографиях». До 9 марта в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка старинных замков и ключей «Русский замок. Кузнечная летопись». До 9 марта в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка Алексея Старкова «Вещи, которые приносят счастье». До 29 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка произведений живописи и графики из собрания Валерия Дудакова «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова». До 29 марта в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век». До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Мурома: когда молчат летописи».

Подготовила Елена Ковалева