Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области до 19 января
В Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в воздухе, сообщили в уральском Гидрометцентре. НМУ присвоена первая степень опасности. Предупреждение объявлено с 20:00 12 января до 20:00 19 января.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Первая степень опасности означает, что погодные условия не представляют угрозы для жизни и здоровья населения, однако способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Промышленные предприятия в это время обязаны снизить производительность на 15-20%.
Ранее режим НМУ на территории Свердловской области объявляли в конце декабря.