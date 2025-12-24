В Свердловской области ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности объявлен в Свердловской области. Он будет действовать с 20 часов 24 декабря до 20 часов 26 декабря. Информация об этом размещена в telegram-канале Уральского гидрометцентра.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первая степень опасности означает, что погодные условия не представляют угрозы для жизни и здоровья населения, однако способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что на территории Свердловской области 25 декабря прогнозируется понижение температуры воздуха до -42°.

Полина Бабинцева