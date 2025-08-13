«Титан-2» не оспорил частичное взыскание со старейшего белгородского завода

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решения девятого арбитражного апелляционного суда и арбитражного суда Москвы, по которым с белгородского АО «Ракитянский арматурный завод» было решено взыскать 2,75 млн руб. неустойки вместо заявленных 110,2 млн руб. в пользу столичного АО «Концерн "Титан-2"». Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Титан-2» обратился с двумя исками к белгородскому заводу в августе 2024 года. По первому московская компания требовала 227,8 млн руб. неустойки по договору, а по второму — 110,2 млн руб. (задолженность и неустойка).

В июле московский арбитраж частично удовлетворил первый иск, взыскав с арматурного завода 22 млн руб. неустойки при заявленных требованиях 227,8 млн руб. Судебное решение не обжаловалось.

Взыскать 2,75 млн руб. по второму иску суд решил в январе. Концерн безуспешно обжаловал решение в девятом арбитражном апелляционном суде, а затем обратился с кассационной жалобой в Арбитражный суд Московского округа.

В 2023 году «Титан-2» дважды обращался суд с исками к белгородскому предприятию. По одному из заявлений в итоге удалось взыскать 10 млн руб. из требуемых 220 млн руб., по второму — 22 млн руб. из 92,8 млн руб. Первое решение было безуспешно обжаловано в кассационной инстанции, в конце августа прошлого года Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу.

По данным Rusprofile, АО «Концерн "Титан-2"» было зарегистрировано в 1995 году в Москве для строительства электростанций. Уставный капитал — 2,8 млн руб. Данные об учредителях в ЕГРЮЛ не указаны. По итогам 2021 года концерн получил выручку в 60 млрд руб. и чистую прибыль в 185 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются. Гендиректор — Григорий Нагинский. Ракитянский арматурный завод является одним из старейших промышленных комплексов Белгородской области. Первые упоминания о нем относятся к 1850 году, когда в имении князя Юсупова в слободе Ракитная была построена сельскохозяйственная мастерская по ремонту сельхозинвентаря. По данным Rusprofile, АО «Ракитянский арматурный завод» было зарегистрировано в 1996 году в поселке Ракитное Белгородской области для производства трубопроводной арматуры. Уставный капитал — 84,6 млн руб. Данные об учредителях в ЕГРЮЛ отсутствуют. Управляющей организацией является АО «Челябинский трубопрокатный завод», принадлежащее ПАО «Трубная металлургическая компания», чьи учредители не раскрываются. Выручка предприятия за 2024 год составила 3,6 млрд руб., чистая прибыль — 557 млн руб.

Егор Якимов