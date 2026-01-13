После прочтения отменить

Белгородский областной суд объяснил отмену приговора бывшего мэра областного центра Антона Иванова, который получил десять лет колонии строгого режима за взятки и превышение полномочий. Апелляционная инстанция установила, что районный суд, признавая экс-чиновника виновным, не обосновал, почему он принимает одни доказательства и отвергает другие, а также не дал оценки доводам защиты и показаниям подсудимого, считающего себя невиновным. Кроме того, в ходе изучения протоколов и аудиозаписей выяснилось, что райсуд фактически не открыл заседание, а текст приговора почти полностью совпал с речью прокурора в прениях. В ближайшее время материалы вернут на новое рассмотрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Белгорода Антон Иванов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Экс-мэр Белгорода Антон Иванов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказывал “Ъ”, в начале декабря Белгородский областной суд отменил приговор бывшему мэру областного центра Антону Иванову (возглавлял город в 2021–2022 годах). Год назад Свердловский райсуд Белгорода признал его виновным во взятках и злоупотреблениях должностными полномочиями (ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 285 УК РФ) и назначил ему десять лет колонии строгого режима. В срок отбывания наказания ему зачли почти два года под стражей.

Райсуд признал доказанной версию регионального Следственного комитета, согласно которой Иванов во время работы на посту гендиректора АО «Белгородская ипотечная корпорация» в 2019–2021 годах получил от главы компании «Промагрострой» Александра Барыбина автомобиль BMW 320D XDrive, ноутбук Lenovo, телефон и незаконные услуги в виде оплаты полисов автомобильного страхования на общую сумму более 3,7 млн руб. Вознаграждения якобы предназначались за поддержку в заключении выгодных госконтрактов на строительство социальных объектов и выдачу дополнительных займов от имени корпорации. Кроме того, бывший чиновник был признан виновным в продаже по заниженным ценам земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. С приговором не согласилась сторона защиты и подала на него жалобы.

Рассмотрев доводы представителей Иванова и изучив приговор и протокол заседания, Белгородский областной суд выявил «неустранимые нарушения» уголовно-процессуального закона.

Наиболее существенным из них, согласно тексту апелляционного определения, с которым ознакомился “Ъ”, стала неконкретность обвинения в злоупотреблениях, которые, по версии следствия, выразились в продаже земель по заниженным ценам. В материалах дела не было указано, какие именно правовые нормы нарушил Иванов. По мнению облсуда, это привело к неопределенности пределов судебного разбирательства и нарушению прав подсудимого на защиту. Сам он в процессе заявлял, что ему в принципе непонятно обвинение в этой части.

Также суд первой инстанции в своем решении просто перечислил показания подсудимого, потерпевшего и свидетелей, но не оценил их в совокупности путем сопоставления, а также не привел доводов, почему он доверяет одним доказательствам и отвергает другие. Причем выступления некоторых свидетелей были оставлены без внимания. Как установила апелляционная коллегия, в целом вынесенный по делу приговор как стилистически, так и орфографически частично совпал с речью прокурора, изложенной в протоколе судебного заседания по итогу прений.

Кроме того, в ходе апелляционного рассмотрения выяснилось, что уголовное дело Антона Иванова с самого начала слушалось с грубыми нарушениями общих условий судебного разбирательства. Так, аудиопротокол показал, что на первом заседании председательствующий судья не объявил состав суда, не установил личности подсудимого и потерпевшего и не разъяснил им их права. Белгородский облсуд признал, что фактически заседание по правилам Уголовно-процессуального кодекса открыто не было.

В итоге апелляционного рассмотрения жалобы защитников Иванова, просивших оправдать его, были удовлетворены частично. Дело вернут на пересмотр в Свердловский райсуд в новом составе. По решению облсуда срок содержания подсудимого под стражей продлен до 2 февраля. Адвокат Антона Иванова Михаил Неклюдов пояснил “Ъ”, что в данный момент материалы дела находятся в облсуде и не переданы в суд первой инстанции.

Сергей Толмачев, Воронеж