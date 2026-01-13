В Ульяновске начинают новые испытания троллейбуса с автономным ходом

В Ульяновске с 14 января по указанию главы города Александра Болдакина запускают движение троллейбуса с увеличенным автономным ходом (УАХ) «Авангард» по маршруту №14м. Об этом во вторник сообщило в своем Telegram-канале МУП «Ульяновскэлектротранс» (УЭТ).

По данным УЭТ, новый троллейбус «Авангард» «выйдет на полюбившийся многим маршрут от парка «Прибрежный» в Заволжском районе Ульяновска до остановки «Дамба» в правобережной части областного центра, при этом почти половину пути он пройдет без контактной сети.

«Вчера мы провели тестовый заезд без пассажиров, — сообщает УЭТ. — Несмотря на зимние условия, вынужденную остановку из-за ДТП и полностью включенное отопление, троллейбус прошел куда больше ожидаемого: от троллейбусного депо до Центробанка и обратно, сохранив 37% заряда. Всего на автономном ходу он проехал 39 км. Это подтверждает, что запас хода у него более чем достаточный для стабильной работы на линии».

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в октябре 2025 года на форуме Международной ассоциации предприятий городского электротранспорта в Пятигорске была «достигнута договоренность» о том, что два троллейбуса с УАХ — «Адмирал» и «Авангард» — прибудут в Ульяновск для их тестирования на маршрутах города.

До этого было завершено тестирование троллейбуса с УАХ «Горожанин», и, как отмечал Александр Болдакин, «несмотря на определенную оптимистичность результатов испытаний», он поручил директору УЭТ продолжить изучение вопроса и рассмотреть другие модели.

По данным открытых источников, стоимость таких троллейбусов от 35 млн руб. до 39 млн руб. Согласно заявленным характеристикам, величина автономного хода «Горожанина» (производитель — Уфимский трамвайно-троллейбусный завод) составляет 60 км, у «Авангарда» (производитель — АО «Транс-Альфа», Вологда) — 40 км, у «Адмирала» (производитель — ООО «ПК Транспортные системы», С-Петербург, Энгельс) — 30 км.

Предполагалось, что тестирование каждой марки троллейбусов будет проводиться в течение месяца, но «Адмирал» завершил его досрочно — 7 декабря испытания были прекращены в связи с тем, что партию таких троллейбусов вместе с тестовым вариантом закупил Иркутск.

Как пояснил «Ъ-Волга» глава управления информационной политики мэрии Андрей Шафиров, предполагается, что испытания «Авангарда» продлятся полный месяц, после чего по всем трем маркам троллейбусов с УАХ руководством УЭТ будут составлены отчеты, после анализа которых будет принято решение о выборе модели для закупки. Ориентировочно, решение будет принято до конца первого полугодия 2026 года. Планируется закупить три троллейбуса с УАХ, которые и будут работать на маршрутах, соединяющих центр Ульяновска с Новым городом Заволжского района. Господин Шафиров полагает, что к этому времени уже удастся определиться с финансированием закупки (пока она не заложена в бюджет города 2026 года). Он также отметил, что в администрации города не исключают возможности закупки электробусов (вместо троллейбусов с УАХ), о возможности тестирования которых сейчас ведутся переговоры с производителем.

Как покажет себя в предстоящие морозы «Авангард», пока не известно. Согласно основным техническим данным литий-ионных аккумуляторов, применяемых на таких троллейбусах, в зависимости от модификаций их емкость снижается при температуре минус 25 градусов на 25-50%.

За цену одного троллейбуса с УАХ можно купить два-три больших низкопольных автобуса ЛиАЗ, но в мэрии отмечают, что для них важнее развивать свое муниципальное предприятие — УЭТ.

Сергей Титов, Ульяновск