В Ульяновске ждут на обкатку новые модели троллейбусов с автономным ходом

На уходящей неделе на форуме Международной ассоциации предприятий городского электротранспорта в Пятигорске была «достигнута договоренность», что в ближайшее время еще два троллейбуса с увеличенным автономным ходом (УАХ) — «Адмирал» и «Авангард» — при будут в Ульяновск для их тестирования на маршрутах города. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил мэр Ульяновска Александр Болдакин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам мэра, тестировать новые троллейбусы планируется в зимний период, «чтобы оценить работу техники в самых суровых погодных условиях».

Александр Болдакин заметил, что две недели назад завершено тестирование троллейбуса с УАХ «Горожанин», и, «несмотря на определенную оптимистичность результатов испытаний», он поручил директору МУП «Ульяновскэлектротранс» (УЭТ) «продолжить изучение вопроса и рассмотреть несколько других моделей». Ожидается, что «Адмирал» прибудет уже в конце ноября, «Авангард» — в декабре. Из трех тестируемых вариантов троллейбусов с увеличенным автономных ходом мэр намерен выбрать оптимальный, чтобы затем произвести закупку.

По данным открытых источников информации, стоимость таких троллейбусов от 35 млн руб. до 39 млн руб. Величина автономного хода «Горожанина» (производитель _ Уфимский трамвайно-троллейбусный завод), согласно заявленным производителем характеристикам, составляет 60 км. У «Авангарда» (производитель — АО «Транс-Альфа», Вологда) максимальный заявленный автономный ход составляет 40 км. У «Адмирала» (производитель — ООО «ПК Транспортные системы», С-Петербург, Энгельс) заявленный автономный ход составляет 30 км.

Глава управления информационной политики мэрии Андрей Шафиров пояснил «Ъ-Волга», что тестирование каждого из опытных троллейбусов будет длиться месяц. По его словам, администрация города планирует закупить «пока три таких троллейбуса», закупку планируется произвести в лизинг в 2026 году на собственные средства УЭТ. В бюджет деньги на это пока еще не заложены. Троллейбусы с УАХ планируется поставить в Новом городе на удлиненных маршрутах, где нет контактной сети (пр-т Маршала Устинова — «Авиастар») и на маршруты от Заволжья до остановок «Дамба» (12 км от крайней точки контактной сети Заволжского района) и ул. Гая. (около 20-22 км. от крайней точки). По словам Андрея Шафирова, на конечных остановках в правобережье троллейбусы будут подзаряжаться от трамвайной сети.

Насколько хватит автономного хода, пока не известно. Согласно основным техническим данным литий-ионных аккумуляторов, применяемых на таких троллейбусах, в зависимости от модификаций их емкость снижается при температуре минус 25 градусов на 25-50%.

За цену одного троллейбуса с УАХ можно купить как минимум два больших низкопольных автобуса ЛиАЗ последней модели, стоимость которых составляет 15-17 млн руб. Однако в мэрии отмечают, что для них важнее развивать свое муниципальное предприятие — «Ульяновскэлектротранс».

Сергей Титов, Ульяновск