Американский Chevron прокомментировал атаку на танкеры у КТК

Американская Chevron сообщила, что один из танкеров, атакованных днем 13 января неподалеку от терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, был зафрахтован компанией, передает Reuters.

В Chevron пояснили, что беспилотник атаковал танкер на пути к погрузочному терминалу КТК. Члены экипажа не пострадали. Танкер «остается стабильным» и направляется в безопасный порт, отметили в Chevron.

Информация об общем числе атакованных танкеров разнится. По данным «РИА Новости», речь идет о двух танкерах — Delta Harmony и Matilda. По данным Reuters — о трех: Delta Supreme, Delta Harmony и Matilda (фрахтователь — «Казмортрансфлот»). Все атакованные танкеры должны были загрузить нефть на КТК.