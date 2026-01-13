Генпрокуратура требует изъять у экс-мэра Сочи элитные вина и часы класса люкс

В рамках антикоррупционного иска Генпрокуратура намерена обратить в доход государства коллекцию дорогих вин и брендовых часов, принадлежавших бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге. Как стало известно “Ъ”, речь идет о винах общей стоимостью около 7,7 млн руб., а также почти двух десятках наручных часов, цена отдельных экземпляров сопоставима со стоимостью однокомнатной квартиры в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга Янина Копайгородская

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

По данным надзора, предметы роскоши были обнаружены в ходе обысков по уголовному делу о взятках. В винной коллекции фигурируют редкие и коллекционные бутылки, стоимость некоторых из них достигает 2 млн руб., в том числе Romanee-Conti урожая 2006 года. Также изъяты вина Petrus Pomerol и другие премиальные позиции, оцененные в сотни тысяч рублей за бутылку.

Особое внимание прокуратура уделяет коллекции часов: среди них изделия Breguet, Patek Philippe, Blancpain, Hublot и Cartier, включая лимитированные серии. Эксперты оценили отдельные модели в 10–14 млн руб. Надзор считает, что приобретение таких активов не соответствует официальным доходам семьи экс-чиновника и указывает на их возможное коррупционное происхождение.

Сторона защиты с доводами Генпрокуратуры не согласна. Адвокат супруги экс-мэра заявляет, что часы и вино являются личным имуществом, полученным в виде подарков, и не могут автоматически считаться следствием должностных злоупотреблений. Окончательное решение о судьбе коллекций предстоит принять суду.

