Коммунальщики не успели убрать снег во дворах и у метро в Петербурге к 13 января

Коммунальные службы Санкт-Петербурга не успели убрать снег во дворах и у станций метро в установленный срок к 13 января. Вице-губернатор Евгений Разумишкин продлил дедлайн для районных администраций и профильных учреждений до 15 января включительно, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В инспекции отметили, что с 31 декабря по 12 января 2026 на территорию города выпало 60,5 см снега, почти 20 из которых пришлись на последние дни длинных выходных. Ответственные за очистку подходов к парадным, контейнерным площадкам, детским садам, школам и другим важным социальным объектам учреждения работают в усиленном режиме, говорится в пресс-релизе ГАТИ.

На прошлой неделе Евгений Разумишкин поручил очистить 1,9 тыс. кварталов, более чем 100 территорий возле станций метро и вывезти собранный снег до конца январских выходных. Кроме того, до середины месяца коммунальщиков обязали очистить 5 тыс. крыш и вывезти с них снег.

Артемий Чулков