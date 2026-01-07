Петербуржцам пообещали убрать снег во дворах до 13 января

Коммунальщики должны убрать и вывезти снег до конца длинных выходных в январе. Такое поручение городским службам дали в Государственной административно-технической инспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

После нескольких снегопадов в начале месяца службы городского хозяйства работают в усиленном режиме. Вице-губернатор Евгений Разумишкин поручил ГАТИ дать задания районным администрациям и профильным учреждениям по очистке снега в 1900 кварталах, на более чем 100 территориях возле станций метро и на 5000 крышах городских зданий.

«Собранный снег необходимо вывезти до окончания срока поручений — до середины января при сбросе с крыш и по 12 января из дворов и у станций метро»,— отметили в пресс-службе ГАТИ.

Татьяна Титаева