ТАСС: корпус психфака МГУ на Моховой закрыли на карантин

Один из корпусов психологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, расположенный на Моховой улице в центре Москвы, временно закрыт из-за введения карантинных мер. Об этом ТАСС сообщил студент университета.

По его словам, в здании, которое студенты называют «желтым», охрана проинформировала о карантине и переносе учебных занятий в другой корпус. Причиной ограничений, как утверждает собеседник агентства, стал выявленный случай заболевания корью.

В декабре 2025 года Роспотребнадзор уже начинал эпидемиологическое расследование после подтверждения случая кори у одного из студентов МГУ.