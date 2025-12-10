Роспотребнадзор начал расследование из-за случая кори у студента МГУ

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после подтверждения случая заболевания корью у студента МГУ. Об этом сообщили в Telegram-канале московского управления ведомства. Инфекция была зарегистрирована 10 декабря.

Руководство МГУ им. М. В. Ломоносова решило ограничить очное участие в учебном процессе для студентов и сотрудников, не привитых от кори, прошедших вакцинацию только один раз либо не имеющих подтверждения о прививке.

В мае инфекцию выявили у студента филологического факультета МГУ. Тогда учебный корпус университета временно перевели на дистанционный формат обучения.